Путин расширил состав Государственного совета РФ

Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета РФ восемь губернаторов и двух мэров. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Членами Госсовета стали губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской, Томской, Рязанской и Кировской областей — Александр Авдеев, Роман Бусаргин, Михаил Евраев, Максим Егоров, Владимир Мазур, Павел Малков и Александр Соколов.

В состав Государственного совета также включены глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, глава городского округа Самары Елена Лапушкина и глава города Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.

Вместе с тем из состава Госсовета исключены глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Указ вступает в силу со дня подписания.