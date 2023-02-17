Путин расширил право на участки в Крыму и Подмосковье на росгвардейцев — участников СВО

Сотрудники Росгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут получить бесплатные земли в Крыму и Подмосковье. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Ранее таким правом обладали военнослужащие, получившие госнаграды за заслуги в ходе СВО, и семьи погибших бойцов. Согласно поправкам, получить участки теперь смогут лица, проходящие либо проходившие службу в Росгвардии и имеющие спецзвания полиции.