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Путин расширил право на участки в Крыму и Подмосковье на росгвардейцев — участников СВО
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Сотрудники Росгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут получить бесплатные земли в Крыму и Подмосковье. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
Ранее таким правом обладали военнослужащие, получившие госнаграды за заслуги в ходе СВО, и семьи погибших бойцов. Согласно поправкам, получить участки теперь смогут лица, проходящие либо проходившие службу в Росгвардии и имеющие спецзвания полиции.
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