Путин расширил список оснований для аннулирования российских загранпаспортов

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для признания загранпаспортов россиян недействительными. Теперь документ могут аннулировать в случае изменения персональных данных гражданина или его ограничения на выезд из страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что загранпаспорт также могут признать недействительным в случае прекращения гражданства РФ, непригодности, подделки или утраты документа, невозврата гражданина по окончании служебной командировки и в случае смерти владельца.

Кроме того, законопроект разрешает соответствующим органам изымать заграничные паспорта, если при проведении проверки были обнаружены признаки оформления на основе ложных данных, недействительных или поддельных документов или заполнения заявления на его получение на фальшивом бланке.

Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или на альтернативную гражданскую службу. Паспорт будет храниться в учреждении «до истечения срока этого временного ограничения или истечения срока его действия».