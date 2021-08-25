Путин расширил границы закрытого города Сарова

К закрытому городу Сарову, где расположен Российский федеральный ядерный центр, будут присоединены территории двух муниципалитетов Нижегородской области и одного муниципалитета Республики Мордовия. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Закрытое административно-территориальное образование — город Саров Нижегородской области — будет преобразовано путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

На присоединяемые территории будет распространен особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов. Он, в частности, предусматривает ограничение въезда и постоянного проживания граждан, а также полетов летательных аппаратов над соответствующими землями. Согласно законодательству РФ, накладываются и иные ограничения, говорится в документе.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.