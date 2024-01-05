Путин расширил федеральную часть Совета по местному самоуправлению

Федеральная часть Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ расширена за счет включения в нее исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна.

Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.



Ранее Андрей Малхасян входил в муниципальную часть этого же совета как глава Кольского района Мурманской области. Исполнительным директором Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления его избрали в ноябре прошлого, 2023 года.

Кроме того, этим же указом из состава совещательного органа при Президенте выведен глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский. До этого его арестовали по обвинению в получении взятки.

Помимо этого, документ уточняет должности членов совета с учетом произошедших изменений. Так, кектор РАНХиГС Алексей Комиссаров потерял приставку «и. о.», а руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник лишились приставки «врио».

Бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в свою очередь стала главой городского округа.