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Путин расширил федеральную часть Совета по местному самоуправлению
Федеральная часть Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ расширена за счет включения в нее исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна.
Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее Андрей Малхасян входил в муниципальную часть этого же совета как глава Кольского района Мурманской области. Исполнительным директором Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления его избрали в ноябре прошлого, 2023 года.
Кроме того, этим же указом из состава совещательного органа при Президенте выведен глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский. До этого его арестовали по обвинению в получении взятки.
Помимо этого, документ уточняет должности членов совета с учетом произошедших изменений. Так, кектор РАНХиГС Алексей Комиссаров потерял приставку «и. о.», а руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник лишились приставки «врио».
Бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в свою очередь стала главой городского округа.
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