Путин расширил безвизовый режим на всех граждан Грузии

Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима для граждан Грузии. Из указа убрали исключения, при которых въезжающим в РФ требовался бы такой документ, — соответствующие поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в предыдущей редакции граждане Грузии должны были оформлять визы, если собирались приехать в Россию или для осуществления трудовой деятельности, или на срок свыше 90 дней. Касалось это и студентов, прибывающих для получения образования. Теперь безвизовый режим будет действовать и для них.

В то же время со стороны Грузии безвизовый режим для россиян не действует с 2012 года.