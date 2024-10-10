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Путин расширил безвизовый режим на всех граждан Грузии
Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима для граждан Грузии. Из указа убрали исключения, при которых въезжающим в РФ требовался бы такой документ, — соответствующие поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что в предыдущей редакции граждане Грузии должны были оформлять визы, если собирались приехать в Россию или для осуществления трудовой деятельности, или на срок свыше 90 дней. Касалось это и студентов, прибывающих для получения образования. Теперь безвизовый режим будет действовать и для них.
В то же время со стороны Грузии безвизовый режим для россиян не действует с 2012 года.
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