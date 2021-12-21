Путин: Расширение НАТО на восток — последствия эйфории после победы в холодной войне

Расширение НАТО на восток является последствием эйфории после победы в холодной войне. Такое мнение на расширенном заседании коллегии Минобороны России высказал Президент страны Владимир Путин.

Он предупредил, что Россия в случае приближения Североатлантического альянса к российским границам готова принимать военно-технические меры.

«В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать», — отметил Владимир Путин.