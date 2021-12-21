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Политика
21 декабря 2021  14:54
Сельвина Илькаева

Путин: Расширение НАТО на восток — последствия эйфории после победы в холодной войне

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Расширение НАТО на восток является последствием эйфории после победы в холодной войне. Такое мнение на расширенном заседании коллегии Минобороны России высказал Президент страны Владимир Путин. 

Он предупредил, что Россия в случае приближения Североатлантического альянса к российским границам готова принимать военно-технические меры. 

«В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать», — отметил Владимир Путин.

#Владимир Путин #холодная война #НАТО
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