Путин рассчитывает на личную встречу с Си Цзиньпином в феврале в Пекине

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в личной встрече с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом российский лидер заявил сегодня в ходе онлайн-переговоров с главой КНР. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает kremlin.ru.

«Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине», — сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину и назвав его другом. «Мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — продолжил Президент РФ и поблагодарил китайского лидера за приглашение.

Президент также подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают другу друга в вопросах международного спортивного сотрудничества. Путин отметил, что Олимпийские игры в Пекине обязательно пройдут на самом высоком уровне. «В Китае умеют это делать», — цитирует главу РФ его пресс-служба.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил: «С нетерпением жду нашей с вами „олимпийской“ встречи».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.