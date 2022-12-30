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Ру Тат
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Официальная хроника
30 декабря 2022  23:32

Путин распространил единовременную выплату в 195 тыс. рублей на росгвардейцев

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Сотрудники Росгвардии наряду с мобилизованными и срочниками, заключившими контракт в период СВО, начнут получать единовременную выплату в 195 тыс. рублей. Ранее вышедший указ дополнил сегодня Президент РФ Владимир Путин.
«Наименование дополнить словами „, в войсках национальной гвардии Российской Федерации“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Таким образом, претендовать на выплату могут мобилизованные, срочники и иные лица, заключившие контракт на прохождение военной службы после начала частичной мобилизации, а также военные, служившие в Росгвардии и заключившие контракт начиная с 21 сентября.

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