Путин распорядился выплатить ветеранам Украины по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти страны выделят единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны из республик Донбасса и освобожденных территорий Украины. Ветераны получат по 10 тысяч рублей.

Эту выплату ветераны получат в мае в честь 77-летия Победы, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

«Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 000 руб.», — говорится в президентском указе.

Финансирование расходов глава государства возложил на правительство.

Ранее глава Минтрудсоцразвития РФ Антон Котяков уже отчитывался о выплате 10 тысяч рублей российским ветеранам.

В субботу, 30 апреля, Владимир Путин также подписал указ, устанавливающий выплаты в размере 5 млн руб. семьям волонтеров, погибших в зоне проведения специальной военной операции. В случае ранения или иного увечья волонтер сможет претендовать на 3 млн руб., следует из документа.