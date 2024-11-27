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Общество 27 ноября 2024 10:21

Путин распорядился установить в Вооруженных силах День морской пехоты

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Президент России Владимир Путин распорядился установить в Вооруженных силах РФ День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — сказано в тексте документа.

Ранее День морской пехоты был установлен в 1995 году приказом тогдашнего главнокомандующего Военно-морским флотом России — адмирала флота Феликса Громова.

Памятная дата связана с днем учреждения Петром I первого в России Морского полка (полка морских солдат). Указ о его создании царь подписал 16 ноября (27 ноября по новому стилю) 1705 года. Основу Морского полка составили несколько рот Семёновского и Преображенского полков.

#Владимир Путин #вооруженные силы рф
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