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Путин распорядился провести осенью 2025 года форум «Россия – спортивная держава»
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В следующем году в Самаре состоится Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Распоряжение о его проведении подписал Президент Владимир Путин.
«Провести <...> в сентябре – октябре 2025 года», – указано в документе, опубликованном на портале официальной информации.
Правительству РФ глава государства поручил обеспечить проведение события.
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