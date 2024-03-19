Путин распорядился провести осенью 2025 года форум «Россия – спортивная держава»

В следующем году в Самаре состоится Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Распоряжение о его проведении подписал Президент Владимир Путин.

«Провести <...> в сентябре – октябре 2025 года», – указано в документе, опубликованном на портале официальной информации.

Правительству РФ глава государства поручил обеспечить проведение события.