Путин распорядился провести форум «Россия – спортивная держава» в Перми

Следующий международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в сентябре-октябре 2023 года в Перми. Такое распоряжение подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

«Провести международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре-октябре 2023 года в Перми. Правительству РФ обеспечить проведение форума», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Подготовка и проведение мероприятия будут финансироваться как из федерального, так и регионального бюджетов.

Напомним, что в этом году спортивное событие пройдет сразу в пяти городах: Кемерове, Новокузнецке, Таштаголе, Белове и Междуреченске — с 28 по 30 сентября.