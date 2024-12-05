Путин распорядился подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение Министерства иностранных дел РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующий документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», – сказано в тексте документа.

В пятницу, 6 декабря, в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Участие в нем примут лидеры РФ и Белоруссии, главы правительств двух стран, руководители национальных парламентов. В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании СГ. На заседании ВГС обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества и интеграции.