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Путин распорядился подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение Министерства иностранных дел РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующий документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», – сказано в тексте документа.
В пятницу, 6 декабря, в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Участие в нем примут лидеры РФ и Белоруссии, главы правительств двух стран, руководители национальных парламентов. В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании СГ. На заседании ВГС обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества и интеграции.
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