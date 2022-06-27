Путин раскритиковал зарубежные компании, проталкивающие свои лекарства в России

Многие иностранные фармацевтические компании буквально проталкивают за деньги свои лекарства в России. Об этом заявил директор Рофинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что такие компании действуют в 30 регионах страны. Для реализации своих схем они, как правило, привлекают за вознаграждение врачей и руководителей медучреждений. Предположительно, только по одной из схем речь идет о полумиллионе рублей.

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — ответил на это Владимир Путин.

Собеседник Президента, в свою очередь отметил, что такую деятельность необходимо пресекать. Так, ведомство и ФСБ проводят соответствующие проверки медицинских организаций.