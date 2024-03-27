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Путин раскритиковал зарплаты педагогов музыкальных училищ
Уровень зарплат педагогов музыкальных училищ и вузов должен быть таким, чтобы доход был достаточным и без проведения частных уроков. Об этом на встрече с работниками культуры в Торжке заявил Президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал вопрос зарплат в данной отрасли важным и чувствительным.
«Преподаватели должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только на частные уроки», — приводит его слова ТАСС.
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