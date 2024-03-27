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Общество 27 марта 2024 19:46

Путин раскритиковал зарплаты педагогов музыкальных училищ

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Уровень зарплат педагогов музыкальных училищ и вузов должен быть таким, чтобы доход был достаточным и без проведения частных уроков. Об этом на встрече с работниками культуры в Торжке заявил Президент России Владимир Путин.

Глава государства назвал вопрос зарплат в данной отрасли важным и чувствительным.

«Преподаватели должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только на частные уроки», — приводит его слова ТАСС.

#зарплаты #преподаватель #Владимир Путин
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