Путин раскритиковал зарплаты педагогов музыкальных училищ

Уровень зарплат педагогов музыкальных училищ и вузов должен быть таким, чтобы доход был достаточным и без проведения частных уроков. Об этом на встрече с работниками культуры в Торжке заявил Президент России Владимир Путин.

Глава государства назвал вопрос зарплат в данной отрасли важным и чувствительным.

«Преподаватели должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только на частные уроки», — приводит его слова ТАСС.