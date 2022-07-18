Путин раскритиковал «Ростех» за «скромные» результаты работы

Президент России Владимир Путин сказал, что «Ростех» демонстрирует скромные результаты. В качестве одного из примеров он привел проект по развитию сетей 5G, который курирует госкорпорация.

«Я знаю, сейчас коллеги будут говорить, что финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит»,— сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также «скромные результаты» достигнуты по проекту развития производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания, а проект по микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году, добавил Президент.

О планах внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках Минцифры объявляло в прошлом году. В министерстве назвали 5G критической технологией, которую в России приняли решение развивать своими силами.

«Ростех» находится под санкциями США, Австралии, Канады, ЕС , Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании. В частности, США поручили своим организациям завершить все сделки с госкорпорацией до августа этого года.