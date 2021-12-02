Путин раскритиковал доклад Котякова о зарплатах шахтеров

Президент России Владимир Путин выразил недовольство по поводу доклада главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. Он отметил, что был проведен недостаточно глубокий анализ, сообщает РИА Новости

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», — сказал Путин на совещании по развитию угольной отрасли после трагедии в Кузбассе.

Котяков доложил главе государства о структуре начисления зарплат, а также о том, как проходят проверки исполнения отраслевых соглашений. Глава Минтруда отметил, что за время проверок выявили единственный случай, который демонстрировал, что отраслевое соглашение было нарушено. Вынесли решение с наложением штрафа в 300 тысяч рублей для устранения. Как сообщил министр, контроль за соблюдением соглашения закреплен за социальными партнерами.

Ранее Путин поручил оказать помощь всем близким погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе.