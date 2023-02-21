Президент России: Расчеты инициаторов антироссийских санкций не оправдались

Отечественная экономика показала свою эффективность и прочность под давлением западных санкций. Расчеты стран-инициаторов этих ограничений не оправдались, ударив по ним самим. Об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что инициаторы антироссийских санкций наказали сами себя – спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест и энергетический кризис.

«Их расчет не оправдался. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе Правительства, парламента и делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что властям удалось защитить граждан в экономической плоскости, сохранить рабочие места, не допустить товарного дефицита на рынке и поддержать финансовую систему страны.