Путин – работникам транспорта: От вас зависит качество жизни миллионов россиян

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня мы чествуем представителей самых разных специальностей – водителей и ремонтников, инженеров и конструкторов, работников профильных предприятий и организаций – всех, кто трудится в отечественном автотранспортном комплексе, досконально знает дело и гордится своей профессией», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что от работы этих людей, их компетентности и самоотдачи зависит укрепление межрегиональных и международных связей, развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, а также качество жизни миллионов россиян.

Он напомнил, что сейчас перед работниками всех звеньев цепи встали серьезные задачи, в том числе модернизация инфраструктуры, расширение рынка услуг, а также экологичность и безопасность перевозок. Кроме того, важно, чтобы отрасль пополнялась молодыми и квалифицированными специалистами.