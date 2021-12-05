Путин: Работа волонтеров получила в России высокую оценку

Президент России Владимир Путин поздравил всех добровольцев страны с Днем волонтера, сообщает пресс-служба Кремля.

Появление такого праздника говорит о том, что работа волонтеров высоко оценивается гражданами России, продолжил он.

«Этот праздник отмечается в нашей стране уже в пятый раз, и, конечно, он свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей — она высоко оценивается в нашей стране», — заявил глава государства на международном форуме #МыВместе.

Он подчеркнул, что страна нуждается в таких искренних и неравнодушных людях, которые помогают окружающим по зову сердца, участвуют в решении важных проблем.