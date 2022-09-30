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Ру Тат
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Политика
30 сентября 2022  10:52

Путин: Работа спецслужб и органов безопасности СНГ важна в условиях глобального кризиса

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В условиях глобального кризиса тесное и конструктивное взаимодействие органов безопасности и специальных служб стран СНГ очень востребовано, считает Президент России Владимир Путин.

«Прежде всего в борьбе с такими общими вызовами, как международный терроризм и экстремизм, киберпреступность и наркотрафик», — отметил глава российского государства в телеграмме участникам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, опубликованной на сайте Кремля.

В завершение Путин также призвал глав государств активнеее обмениваться информацией и профессиональным опытом.

 

 

 

#Владимир Путин #СНГ
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