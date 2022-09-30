Путин: Работа спецслужб и органов безопасности СНГ важна в условиях глобального кризиса

В условиях глобального кризиса тесное и конструктивное взаимодействие органов безопасности и специальных служб стран СНГ очень востребовано, считает Президент России Владимир Путин.

«Прежде всего в борьбе с такими общими вызовами, как международный терроризм и экстремизм, киберпреступность и наркотрафик», — отметил глава российского государства в телеграмме участникам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, опубликованной на сайте Кремля.

В завершение Путин также призвал глав государств активнеее обмениваться информацией и профессиональным опытом.