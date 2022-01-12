Путин: Работа прокуроров стала более открытой, наступательной и результативной

Прокуроры в своей работе должны прежде всего ориентироваться на запросы людей, на решение проблемы, которые волнуют их больше всего. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на торжественном заседании, посвященном 300-летию российской прокуратуры.

«Сегодня в работе прокуратуры много важных направлений, очень важных, и должен отметить, что в последние годы деятельность прокуроров стала более открытой, более наступательной и результативной», — сказал глава государства.

По его словам, за минувшие десятилетия прокуроры каждый год выявляют и пресекают около 4 млн нарушений закона, восстанавливают права граждан, а также добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей.

Путин рассчитывает, что прокуроры будут решать поставленные задачи еще более оперативно и качественно, главным ориентиром для них будет служить порядок и справедливость, защита человека, его прав и свобод, передает пресс-служба Кремля.