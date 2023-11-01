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Путин: Работа пристава требует не только верности долгу, но и чуткости к людям
Президент России Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. Он отметил, что их труд имеет большое значение в укреплении законности, конституционных прав граждан, интересов страны и бизнеса.
«Подчеркну, ваша работа всегда на виду, требует от каждого из вас не только высочайшей компетентности и верности долгу, но и внимательного, чуткого отношения к людям», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Глава выразил уверенность, что сотрудники ФССП и дальше продолжат нести службу добросовестно и достойно решать стоящие перед ними задачи.
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