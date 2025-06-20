Путин: Работа нацпроектов России должна постоянно адаптироваться к мировой ситуации

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность гибкости и постоянной донастройки национальных проектов с учетом изменений в глобальной обстановке. Об этом он заявил на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Сегодня остановимся на пяти основных направлениях структурных изменений российской экономики. На эти задачи ориентированы уже запущенные национальные проекты и государственные программы. Их работа должна постоянно донастраиваться, учитывать изменение ситуации в мире, новые открывающиеся возможности», – выразил уверенность глава государства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В этом году главной темой форума является «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».