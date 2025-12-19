news_header_top
Общество 19 декабря 2025 16:31

Путин: «Рабочие профессии становятся престижными»

В России идет системная работа над вопросами подготовки высококвалифицированных кадров во всех сферах экономики страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы системно занимаемся вопросами высококвалифицированных кадров во всех сферах. Рабочие профессии становятся престижными», – сказал Путин.

Он добавил, что в России будут повышать качество образования, проводить конкурсы профессионального мастерства, сращивать подготовку с практикой на предприятиях и продолжать целевую подготовку кадров.

«Целый набор мер, которые мы будем только усиливать», – заявил Путин.

#прямая линия с Владимиром Путиным #итоги года #рабочие профессии
