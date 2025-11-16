Путин провел короткую беседу с Сечиным во время визита Токаева

Президент России Владимир Путин 12 ноября в Кремле провел короткую отдельную беседу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом сообщает «ТАСС».

Разговор состоялся в рамках официальных мероприятий, проходивших во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Соответствующие кадры были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

Госвизит Токаева в Россию начался 11 ноября. Неофициальное общение двух лидеров прошло в первый же день в Кремле, а официальные церемонии и переговоры были запланированы на 12 ноября. В этот день состоялись встречи в расширенном составе с участием делегаций обеих стран. В российскую делегацию вошел и Игорь Сечин.

По итогам двухдневного визита был подписан пакет документов, включая декларацию о выводе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.