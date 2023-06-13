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Песков о встрече Путина с военкорами: Для Президента это источник информации об СВО
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, блогерами и авторами крупных Telegram-каналов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Говоря о причинах встречи, он пояснил, что у российского лидера есть потребность в таком источнике информации, помимо официальных докладов о специальной военной операции.
«В ней принимают участие журналисты с телеканалов „Первый“, ВГТРК, НТВ, RT, „Комсомольской правды“, блогеры и авторы Telegram-каналов. Материалы встречи будут предоставлены позже», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Он напомнил, что за последний год военкоры вошли в состав рабочей группы по вопросам спецоперации на Украине и в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества». Военный корреспондент Александр Коц в ноябре этого года также вошел в обновленный состав Совета по правам человека.
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