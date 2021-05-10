Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем. Мероприятие проводится в президентской резиденции Бочаров Ручей. Фотографии со встречи Президента РФ опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент IIHF регулярно посещает РФ, особенно в период проведения спортивных мероприятий. Так, в настоящее время в Сочи проводится финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, здесь также состоится традиционный гала-матч, в котором примут участие легенды отечественного хоккея.
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Путин проводит встречу с президентом Федерации хоккея Рене Фазелем
Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем. Мероприятие проводится в президентской резиденции Бочаров Ручей. Фотографии со встречи Президента РФ опубликовала пресс-служба Кремля.
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