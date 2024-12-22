Путин проводит в Кремле переговоры с Премьером Словакии Фицо

Владимир Путин и Роберт Фицо в 2016 году

Фото: kremlin.ru

В Россию прибыл Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в Кремле он проводит переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале рассказал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Пресс-служба Кремля чуть позже также опубликовала краткое сообщение о переговорах и видео со встречи.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, визит Фицо в Москву был запланирован «несколько дней тому назад».

Пресс-секретарь главы государства также допустил, что на встрече может обсуждаться тема транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

«Разумеется, это можно с легкостью предположить. Но что именно [обсудят Президент РФ и словацкий Премьер], нужно дождаться окончания встречи», — сказал он.

Ранее, 20 декабря, визит Роберта Фицо в Россию анонсировал Президент Сербии Александр Вучич. Он пояснил, что Словакия находится «в самой сложной ситуации» из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа через украинскую территорию с 1 января будущего года и что эта проблема будет обсуждаться на предстоящих переговорах.