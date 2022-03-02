Путин провел встречу с президентом РСПП

С президентом общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александром Шохиным встретился сегодня Президент РФ Владимир Путин. Очная встреча прошла в московском Кремле, сообщает пресс-служба главы государства.

Путин и Шохин обсудили вопросы минимизации последствий западных санкций для крупнейших российских компаний.

Эти темы, напоминает пресс-служба, ранее обсуждались на встрече главы государства с представителями бизнеса, а также на совещании по экономическим вопросам, которое прошло под председательством Президента России.