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Экономика
2 марта 2022  15:10

Путин провел встречу с президентом РСПП

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С президентом общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александром Шохиным встретился сегодня Президент РФ Владимир Путин. Очная встреча прошла в московском Кремле, сообщает пресс-служба главы государства.

Путин и Шохин обсудили вопросы минимизации последствий западных санкций для крупнейших российских компаний. 

Эти темы, напоминает пресс-служба, ранее обсуждались на встрече главы государства с представителями бизнеса, а также на совещании по экономическим вопросам, которое прошло под председательством Президента России.

#Владимир Путин
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