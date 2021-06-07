Путин провел встречу с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрием Шугаевым, чтобы обсудить, как продвигается работа по внедрению российской специальной техники на международном рынке. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля.

Шугаев заверил главу государства, что все идет по плану, установленному в 2020 году. Один из важнейших показателей, объем заказов, составил 50 млрд долларов. Объем производства — более 15 млрд, это 102% от намеченных показателей.

Руководитель федеральной службы отметил, что пандемия серьезно отразилась на маркетинговой деятельности, а контакты с партнерами значительно сузились. К примеру, международные выставочные мероприятия, кроме популярного форума «Армия-2020» в Кубинке, были отменены.

Несмотря на это отношения с партнерами из азиатского и африканского регионов удалось сохранить на прежнем уровне. Российская военная техника сейчас поставляется в 51 страну.

«То есть сегодня, Владимир Владимирович, мы движемся уверенно вперед. И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках уже на сегодняшний день. Это прежде всего техника, лидирующая у нас в ВВС, и, конечно, ПВО, — те, которые пользуются самым большим спросом», — сообщил Шугаев.

Глава ФСВТС обратил внимание, что техника сухопутных и военно-морских войск тоже не остается без внимания и пользуется спросом вопреки сильной конкурентной среде и давлению, которое оказывают на российских партнеров.

«Мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», — заключил он.