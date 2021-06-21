Путин провел встречу с депутатами Госдумы седьмого созыва

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла очная встреча Президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной Думы седьмого созыва, на которой подвели итоги работы за пять лет. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Подводя итоги, российский лидер констатировал, что для улучшения качества законодательства было сделано очень много: расширилась практика общественных обсуждений, стали проводиться большие парламентские слушания, увеличилось количество законов прямого действия, которые не требуют подзаконных актов.

Путин обратил внимание на то, что все партии и все депутаты внесли очень важный вклад в общий результат.

Он также отметил, что не все из принятых законов получали единогласную поддержку. Иногда возникали споры, но все они были содержательными.

«Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главные задачи которого — всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России», — считает Президент .

Глава РФ также напомнил о том, что три сессии из десяти депутатам пришлось отработать в условиях эпидемии коронавируса, но даже в такой непростой ситуации законодательный процесс не прерывался.

«Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту встать и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей», — сказал он

По словам Путина, были приняты и реализованы некоторые срочные меры, направленные на борьбу с пандемией, было быстро принято около десяти важных законов.