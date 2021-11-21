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Политика
21 ноября 2021  14:01

Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны продолжили обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. 

Премьер-министр Армении выразил признательность за активные посреднические усилия российской стороны. Также условлено о дальнейших контактах.

#владимир путин #никол пашинян
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