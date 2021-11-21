Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны продолжили обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Премьер-министр Армении выразил признательность за активные посреднические усилия российской стороны. Также условлено о дальнейших контактах.