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Путин провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Собеседник главы государства выразил ему глубокие соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также стороны обсудили двусторонние отношения и выразили настрой на укрепление связей в научно-технологической и торгово-экономической сферах.
Участники беседы отметили близость позиций России и Вьетнама в основных вопросах международной повестки.
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