Путин провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседник главы государства выразил ему глубокие соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также стороны обсудили двусторонние отношения и выразили настрой на укрепление связей в научно-технологической и торгово-экономической сферах.

Участники беседы отметили близость позиций России и Вьетнама в основных вопросах международной повестки.