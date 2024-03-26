news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 26 марта 2024 13:43

Путин провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседник главы государства выразил ему глубокие соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также стороны обсудили двусторонние отношения и выразили настрой на укрепление связей в научно-технологической и торгово-экономической сферах.

Участники беседы отметили близость позиций России и Вьетнама в основных вопросах международной повестки.

#Владимир Путин #вьетнам
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2