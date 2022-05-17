Путин провел телефонные переговоры с новым Президентом ОАЭ

Во вторник, 17 мая, Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Глава государства лично выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Халифы Аль Нахайяна, передает пресс-служба Кремля.

После этого Владимир Путин поздравил коллегу со вступлением в должность Правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост Президента ОАЭ.

Руководители двух стран обсудили вопросы стратегического партнерства и взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

Россия и ОАЭ намерены продолжать координацию по актуальным вопросам международной повестки дня. Президенты условились поддерживать контакты на различных уровнях.

На прошлой неделе президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет.