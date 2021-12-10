Путин провел совещание с членами Совбеза, посвященное экономической безопасности РФ

Президент России Владимир Путин провел срочное совещание с членами Совета безопасности РФ. Темой для обсуждения стал вопрос об обеспечении экономической безопасности и национальных интересов страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер попросил выступить от имени Правительства России первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова, а затем передать слово руководителю МИД РФ Сергею Лаврову.

В совещании также приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.