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Путин провел совещание по борьбе с паводками и оказанию помощи пострадавшим
Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам ликвидации последствий паводков. В обсуждении приняли участие главы пострадавших регионов, а также представители ведомств, сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно. Поэтому просил бы доложить прежде всего губернаторов: как вы оцениваете ситуацию на данный момент?» — обратился к присутствующим глава государства.
На совещании в режиме ВКС присутствовали губернаторы Оренбургской области Денис Паслер, Курганской области Вадим Шумков и Тюменской области Александр Моор, а также глава МЧС Александр Куренков, Минфина Антон Силуанов, Минстроя Ирек Файзуллин.
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