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Путин провел совещание, на котором обсудили бюджетные планы до 2030 года
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам, на котором были рассмотрены долгосрочные бюджетные планы. Об этом передает пресс-служба Кремля.
«Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», – сказал в начале встречи глава государства.
Он подчеркнул, что принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные и предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики.
В совещании приняли участие Премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, помощник Президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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