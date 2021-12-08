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Официальная хроника
8 декабря 2021  16:45

Путин провел ряд кадровых перестановок в органах прокуратуры РФ

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Президент России Владимир Путин сегодня своим указом провел несколько кадровых перестановок — освобождений и назначений на должности — в органах прокуратуры РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, от должности освобожден прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.

Этим же документом на должность прокурора Санкт-Петербурга назначен Виктор Мельник. Прокурором Пензенской области стал Алексей Павлов, прокурором Башкортостана — Игорь Пантюшин, прокурором Вологодской области — Андрей Тимошичев, прокурором Ивановской области — Олег Урасов. Все они назначены на пятилетний срок.

Указ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 8 декабря 2021 года.

#Владимир Путин #кадровые назначения #Прокуратура
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