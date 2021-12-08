Путин провел ряд кадровых перестановок в органах прокуратуры РФ

Президент России Владимир Путин сегодня своим указом провел несколько кадровых перестановок — освобождений и назначений на должности — в органах прокуратуры РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, от должности освобожден прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.

Этим же документом на должность прокурора Санкт-Петербурга назначен Виктор Мельник. Прокурором Пензенской области стал Алексей Павлов, прокурором Башкортостана — Игорь Пантюшин, прокурором Вологодской области — Андрей Тимошичев, прокурором Ивановской области — Олег Урасов. Все они назначены на пятилетний срок.

Указ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 8 декабря 2021 года.