Путин провел первую в этом году рабочую встречу – переговоры с Фальковым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Это первое рабочее мероприятие главы государства в этом году. Темой обсуждения, в числе прочего, стало развитие отечественной приборной базы, сообщает пресс-служба Кремля.

До 2024 года в России планируется создать 900 лабораторий в научных и образовательных организациях. Из них 500 уже открыты, сообщил Фальков. «И мы ускорились, в прошлом году 240 создали», – отметил он.

При создании лабораторий власти ориентируются на инновационные проекты – так, 35 из них создано по новой медицине, отметил Фальков. По его словам, также сегодня актуальна микроэлектроника. «Каждая такая лаборатория – это порядка 17 миллионов рублей, десяти ставок. И они являются прекрасным инструментом для привлечения молодежи в науку», – отметил министр.

География проекта широкая, отметил Путин. Лаборатории открываются по всей стране – по данным Фалькова, больше всего их появилось в Сибирском федеральном округе.