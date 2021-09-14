Путин встретился в Москве с Президентом Сирии Башаром Асадом

Президент России Владимир Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Как сообщает пресс-служба Кремля, сирийский лидер побывал в Москве с необъявленным визитом. Мероприятие состоялось накануне.

Путин поздравил коллегу с прошедшим днем рождения и итогами прошедших выборов. «Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни», — отметил он.

Президент России добавил, что Башар Асад много сделал для восстановления страны, в том числе наладил диалог с политическими оппонентами. Однако чтобы полностью встать на ноги и начать движение вперед, Сирии понадобится «полная консолидация всех сил».