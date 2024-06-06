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Путин провел переговоры с Президентом Боливии
Президент России Владимир Путин провел переговоры с Президентом Многонационального Государства Боливия Луисом Альберто Арсе Катакорой, который находится в нашей стране с официальным визитом. Об этом передает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что отношения двух стран развиваются, в их основе лежит учет интересов друг друга.
«Общий объем товарооборота в денежном выражении пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту: рост за прошлый год составил два с лишним процента — два с половиной, по-моему», — привел цифры Путин.
Он добавил, что есть интересные направления сотрудничества, в том числе в сфере IT. «Росатом» осуществляет хорошую программу и сооружает центры ядерных исследований и технологий в Эль-Альто. Кроме того, введен в эксплуатацию самый крупный в Латинской Америке радиофармакологический комплекс, который обеспечивает боливийские клиники препаратами.
«Есть и другие интересные задумки, есть цели, которые мы ставили себе в качестве приоритетных еще с бывшим руководством вашей страны. Знаю, что Вы во многом действуете так, как было заложено еще Вашими предшественниками, — мы этому тоже очень рады», — заключил Президент РФ.
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