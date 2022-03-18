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Официальная хроника
18 марта 2022  15:05

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по текущей международной ситуации и спецоперации на Украине. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает пресс-служба Кремля. 

Глава государства подробно проинформировал постоянных членов Совбеза о многочисленных международных телефонных контактах.

В совещании приняли участие Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу и др.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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