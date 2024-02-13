Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам – и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения – по линии Министерства юстиции», – сказал в начале встречи глава государства.

После этого Президент пригласил министра юстиции Константина Чуйченко выступить с докладом.