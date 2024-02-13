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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам – и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения – по линии Министерства юстиции», – сказал в начале встречи глава государства.
После этого Президент пригласил министра юстиции Константина Чуйченко выступить с докладом.
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