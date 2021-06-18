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18 июня 2021  18:02

Путин провел онлайн-встречу с членами Совета Безопасности

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Президент России РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности по видеосвязи. Информация об этом опубликована на сайте Кремля. 
«У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, плановом порядке, и несколько текущих», — сообщил Президент РФ в начале встречи.
В совещании приняли участие постоянные члены Совета Безопасности: Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Думы Вячеслав Володин, заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и другие. 
Путин предложил начать обсуждение с анализа российско-американского саммита в Женеве https://www.tatar-inform.ru/news/villa-la-granz-v-zeneve-stanet-mestom-vstreci-putina-i-baidena-5825722 , в ходе которого состоялись его переговоры с Президентом США Джо Байденом.

#владимир путин #совет безопасности рф
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