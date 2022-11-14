Путин проведет заседание оргкомитета «Победа»

Завтра, 15 ноября, Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участники заседания обсудят вопросы «поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны».

Помимо этого, на мероприятии предполагается рассмотреть заявки различных городов России на присвоение почетных званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», а также подготовку плана мероприятий, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда.

В конце 2019 года Президент РФ выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Казани и еще 19 городам это почетное звание было присвоено в 2020 году. В сентябре 2021-го Путин подписал указ о присвоении этого звания еще 12 городам РФ.

Сейчас на получение почетного звания из татарстанских городов претендует Зеленодольск. Кроме того, в республике существует почетное звание «Предприятие трудовой доблести». Его этой весной учредил Президент РТ Рустам Минниханов.