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Ру Тат
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20 мая 2021  00:31

Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» 20 мая

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Президент России Владимир Путин в четверг, 20 мая, проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.


«Под председательством президента России Владимира Путина 20 мая состоится 43-е заседание Российского организационного комитета «Победа», — говорится в сообщении. 


Также в режиме видеоконференции результаты рассмотрения заявок на присвоение звания «Город трудовой доблести» представят президент РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. 


Помимо этого, глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу доложат о ходе реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», которая была принята в 2019 году. В том числе речь пойдет о сохранении, обустройстве и реконструкции военно-мемориальных объектов как на территории России, так и за границей, подчеркнули в пресс-службе. 


Напомним, российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте России. Он образован в целях проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.

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