Путин проведет заседание набсовета АСИ и откроет новые аэропорты

На предстоящей неделе Президент РФ Владимир Путин посетит один из регионов страны, а также проведет заседание Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Об этом рассказали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, глава государства поздравит российскую гражданскую авиацию со столетием со дня ее основания и по телемосту примет участие в открытии новых аэропортов. В День российской науки, 8 февраля, он вручит премии молодым ученым, сообщили в программе.