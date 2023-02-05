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Политика
5 февраля 2023  21:45

Путин проведет заседание набсовета АСИ и откроет новые аэропорты

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На предстоящей неделе Президент РФ Владимир Путин посетит один из регионов страны, а также проведет заседание Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Об этом рассказали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, глава государства поздравит российскую гражданскую авиацию со столетием со дня ее основания и по телемосту примет участие в открытии новых аэропортов. В День российской науки, 8 февраля, он вручит премии молодым ученым, сообщили в программе.

#Владимир Путин
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