Путин проведет заседание «Движения первых» и наградит молодых деятелей культуры

На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин примет участие в нескольких значимых мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Движения первых», а в День работников культуры вручит премии молодым деятелям искусства и возглавит заседание Совета по культуре и искусству.

Кроме того, в графике главы государства запланирована рабочая поездка в один из регионов России, а также совещание с членами Совета безопасности.