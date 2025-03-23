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Общество 23 марта 2025 17:03

Путин проведет заседание «Движения первых» и наградит молодых деятелей культуры

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На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин примет участие в нескольких значимых мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Движения первых», а в День работников культуры вручит премии молодым деятелям искусства и возглавит заседание Совета по культуре и искусству.

Кроме того, в графике главы государства запланирована рабочая поездка в один из регионов России, а также совещание с членами Совета безопасности.

#Владимир Путин #заседание #движение первых
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